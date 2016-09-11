﻿الدوري الإيطالي: يوفنتوس يسجل ثلاثة أهداف في نصف ساعة ليهزم ساسولو

روما – رويترز: أحرز غونزالو هيغواين هدفين وميرالم بيانيتش هدفا في أقل من نصف ساعة ليقودا فريقهما يوفنتوس لفوز مريح 3-1 على ضيفه ساسولو في الدوري الإيطالي.

ورفع المهاجم الأرجنتيني رصيده الى ثلاثة أهداف مع فريقه الجديد بعد قدومه من نابولي في صفقة أثارت الكثير من الجدل في إيطاليا. ووضع هيغوين، الذي سجل 36 هدفا ليساعد نابولي في احتلال المركز الثاني الموسم الماضي خلف يوفنتوس، حامل اللقب في المقدمة بعد خمس دقائق من البداية بعدما تلقى تمريرة رائعة داخل منطقة جزاء ساسولو من مواطنه الشاب باولو ديبالا ليسدد كرة أرضية قوية في الشباك. وبعدها بخمس دقائق أحرز هدفا جميلا من تسديدة مباشرة من مسافة 12 مترا من المرمى ليضاعف النتيجة. وتكفل بيانيتش القادم من روما بالهدف الثالث عندما تابع تسديدته من ضربة رأس التي ارتدت من العارضة ووضعها سهلة في شباك الضيوف في الدقيقة 27. وقلص لوكا أنتي الفارق إلى 3-1 عندما فشل اليكس ساندرو مدافع يوفنتوس في التخلص من الكرة داخل منطقة الجزاء لتصطدم بأنتي وتدخل شباك جانلويجي بوفون حارس وقائد يوفنتوس في الدقيقة 33. وسنحت ليوفنتوس العديد من الفرص لإضافة المزيد من الأهداف في الشوط الثاني رغم أن ساسولو كان بإمكانه العودة بفضل هجمة مرتدة من ماتيو بوليتانو لكن ستيفان ليختشتاينر مدافع يوفنتوس أخرج الكرة من على خط مرماه. وواصل يوفنتوس – بطل المسابقة في اخر خمس سنوات والساعي للقبه السادس على التوالي – انطلاقته المثالية بالوصول إلى النقطة التاسعة من ثلاث مباريات في صدارة الترتيب بينما بقي رصيد ساسولو ثلاث نقاط من ثلاث مباريات حصدها من فوز واحد وخسارتين.