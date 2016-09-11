﻿الدوري الفرنسي: موناكو يسقط ليل في عقر داره لينتزع الصدارة من بوردو

باريس – د ب أ: انتزع موناكو صدرة الدوري الفرنسي بعدما تغلب على مضيفه ليل 4/1 في المرحلة الرابعة، التي شهدت فوز بوردو على مضيفه ليون 3/1 ليحتل الصدارة مؤقتا. وتغلب باستيا على تولوز 2/1 ونانسي على ضيفه لوريان 2/صفر وأنجيه على ديجون 3/1 وتعادل غانغون مع مونبلييه 1/1.

وتصدر موناكو برصيد عشر نقاط وبفارق نقطة واحدة أمام بوردو ونقطتين أمام غانغون وثلاث أمام باريس سان جيرمان ونيس. وتقدم موناكو بأهدافه الأربعة أمام ليل وسجلها جبريل سيدبي وأداما تراوري وفابيو هنريكي وكميل جليك في الدقائق الثانية و17 و47 و71 ثم رد ليل بهدف وحيد لحفظ ماء الوجه، سجله جوليان بالمييري في الثواني الأخيرة من المباراة. وفي المباراة التي جمعت بين ليون وضيفه بوردو، تقدم ليون بعد دقيقة واحدة من البداية عن طريق ألدو كالولو ثم أدرك مالكوم دي أوليفيرا التعادل لبوردو في الدقيقة 33. وفي الشوط الثاني ، حسم بوردو المباراة بهدفي غريغوري سيرتيك وجيريمي مينيز في الدقيقتين 72 و90. وأهدر غانغون نقطتين على ملعبه أمام مونبلييه بعدما تعادل معه 1/1، حيث تقدم مونبلييه بهدف مورغن ساسون في الدقيقة العاشرة ثم رد غانغون بهدفه في الدقيقة 36 وسجله ماركوس كوكو. واستعاد نانسي توازنه شيئا ما بتحقيق انتصاره الأول بعد ثلاث هزائم متتالية، حيث تغلب على مضيفه لوريان بهدفين نظيفين سجلهما يوسف ىيت بن ناصر وماوريس جونيو دالي في الدقيقتين 32 و89.