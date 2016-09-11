﻿الدوري الألماني: لايبزغ يفجر مفاجأة ويفوز على دورتموند

برلين – د ب أ: فجر لايبزغ مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه على بوروسيا دورتموند 1/صفر في المرحلة الثانية من الدوري الألماني، التي شهدت أيضا اقتسام هيرتا برلين صدارة الدوري مع بايرن ميونيخ إثر تغلبه على إنغلوشتاد 2/صفر. كما تعادل فولفسبورغ مع كولون سلبا وفاز دارمشتاد على آينتراخت فرانكفورت 1/صفر وخسر بوروسيا مونشنغلادباخ من فرايبورغ 1/3 وفاز بايرن ليفركوزن على هامبورغ 3/1.

وعلى ملعب «ريد بول أرينا»، فجر لايبزغ مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه على دورتموند في أول مواجهة رسمية تجمعهما. ويدين لايبزغ بالفضل للاعبه نابي كيتا الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 89. ورفع لايبزغ رصيده إلى أربع نقاط في المركز الخامس فيما توقف رصيد دورتموند عند ثلاث نقاط في المركز الثامن. واقتسم هيرتا برلين الصدارة مع البايرن بتغلبه على إنغلوشتاد 2/صفر. وافتتح فيداد إيبيسفيتش التسجيل في الدقيقة الثامنة قبل أن يضيف جوليان شيبير الهدف الثاني في الدقيقة 86. وسقط فولفسبورغ في فخ التعادل السلبي أمام كولون. وحقق دارمشتاد أول ثلاث نقاط هذا الموسم بتغلبه على ضيفه آينتراخت فرانكفورت 1/صفر. ويدين دارمشتاد بالفضل للاعبه ساندرو سيرجيو الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة الأخيرة من المباراة. وفشل بوروسيا مونشنغلادباخ في الحفاظ على تقدمه بهدف أمام فرايبورغ وخسر 1/3. وتقدم غلادباخ بهدف ثورغان هازارد في الدقيقة 35 ونجح فرايبورغ في تعديل النتيجة في الدقيقة 54 عن طريق ماكسيميليان فيليب الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 85 قبل أن يختتم نيلز بيترسن أهداف فرايبورغ في الدقيقة 88 من ركلة جزاء. وحول ليفركوزن تأخره بهدف أمام هامبورغ إلى فوز 3/1. وتقدم هامبورغ بهدف بوبي وود في الدقيقة 58 قبل أن يتعادل ليفركوزن بهدف جويل بوهيانبالو في الدقيقة 79 الذي أضاف هدفين متتاليين في الدقيقتين الأولى والرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.