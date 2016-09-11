﻿البرازيليون يحتفلون مع البريطانيين في قلب لندن بنجاح الأولمبياد

لندن – «القدس العربي»: أقامت سفارة البرازيل في بريطانيا احتفالا بمناسبة استضافتها للألعاب الأولمبية في البرازيل للاعبين وذوي الاعاقة، في ميدان «ترافلغر سكوير» الشهير وسط العاصمة البريطانية لندن تحت رعاية عمدة لندن صدّيق خان.

وكانت السفارة البرازيلية أسمت الحفل «يوم البرازيل 2016 « اختفالا باستضافتها للألعاب الأولمبية، وقالت على الصفحة الرسمية للحدث «هذا العام استضافت البرازيل الألعاب الأولمبية، وقامت لندن بهذه الاستضافة في العام 2012، لذلك يجب أن نحتفل مع البريطانيين في لندن بهذه المناسبة».

وقد أقامت سفارة البرازيل، بالتعاون مع وزارة الرياضة البرازيلية هذا الحفل وبرعاية عمدة لندن، والذي شمل بعض الألعاب للأشخاص ذوي الاعاقة مثل كرة السلة والجري لمسافة قصيرة، محاكاة للألعاب الأولمبية في البرازيل.

السفارة لم تنس عرض المأكولات الشعبية البرازيلية والمشروبات، بالاضافة إلى العديد من أصناف الحلويات الشهيرة في البلاد.

حضر الحفل العديد من الشخصيات والاحتفال شمل أيضا عزف الموسيقى البرازيلية الشهيرة وعروض الرقص البرازيلية الشعبية.

«القدس العربي» حضرت الاحتفال، الذي ترى أنه عكس الثقافة البرازيلية من جوانب عديدة، وأهم تلك الجوانب حب الشعب البرازيلي للرياضة، والذي كان واضحا في الأزياء التي حضر بها المشاركون، بالاضافة إلى الموسيقى التي تم عزفها والرقصات الشعبية ذائعة الصيت.