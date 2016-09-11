كلينتون مصابة بالتهاب رئوي وإعياؤها ناجم عن جفاف وحمّى ولكنها “تتعافى” 





نيويورك- أ ف ب- أعلنت طبيبة هيلاري كلينتون أن مرشحة الحزب الديموقراطي للرئاسة الأميركية تعاني من التهاب رئوي، وأصيبت أثناء مراسم ذكرى اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر بإعياء ناجم عن حالة “جفاف وحمّى” ما اضطرها إلى مغادرة المكان، مطمئنة إلى أنها “تتعافى”.

وقالت الطبيبة ليزا بارداك إنها فحصت كلينتون (68 عاماً) في منزلها في تشاباكوا بنيويورك، بعدما نقلت إليه إثر الإعياء الذي أصيبت به أثناء مراسم الذكرى في مكان برجي التجارة السابقين في مانهاتن.