أفغانستان: مصادرة أكثر من 12 ألف كيلوغرام من المواد المتفجرة قادمة من باكستان





كابول- د ب ا- صادرت الشرطة الأفغانية 12 ألف و345 كيلو غراماً من المواد المتفجرة التي تم استيرادها من باكستان، في الوقت الذي كانت تسعى فيه الجماعات المتشددة إلى استخدامها في شنّ سلسلة من الهجمات في العاصمة كابول .

وقالت وزارة الداخلية الافغانية اليوم إن المواد المتفجرة، وهي نترات الامونيوم، ضبطتها قوات الشرطة، بعدما دخلت إلى البلاد قادمة من معبر تورخام الحدودي بين افغانستان وباكستان، بحسب وكالة “خاما” الافغانية للانباء.

ووفقاً للبيان الذي أصدرته وزارة الداخلية، كان المسلحون يعتزمون نقل المواد المتفجرة إلى كابول في محاولة لاستخدامها في صنع عبوات متفجرة بدائية.

وأضاف البيان أنه تم القبض على شخص مشتبه به على خليفة نقل المواد المتفجرة، وأنه محتجز لدى قوات الشرطة لإخضاعه لمزيد من التحقيقات.

ولم تعلّق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، بما في ذلك متمردو “طالبان”، على التقرير حتى الآن.

ويستخدم متمردو “طالبان” ومسلّحون ينتمون لجماعات متمردة أخرى على نحو متواصل العبوات المتفجرة البدائية الصنع كسلاح لاستهداف قوات الأمن ، ولكن المدنيين يسقطون ضحايا لهذه العبوات.