تأجيل تحليق قاذفة قنابل أمريكية في شبه الجزيرة الكورية بسبب سوء الأحوال الجوية

سول- د ب أ- أجلت الولايات المتحدة الاثنين التحليق المقرر لقاذفة القنابل الاستراتيجية الأمريكية “بي- 1 بي لانسر” في شبه الجزيرة الكورية بسبب سوء الأحوال الجوية، حسبما ذكرت تقارير إخبارية.

وكان من المخطط تحليق قاذفة القنابل الاستراتيجية في الساعة العاشرة من صباح الاثنين في محاولة للرد على التجربة النووية الخامسة التي أجرتها كوريا الشمالية في التاسع من أيلول/ سبتمبر الجاري.

ونقلت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية عن كريستوفر بوش، المتحدث باسم القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، قوله إن الطائرة لم تتمكن من الإقلاع من القاعدة الأمريكية في جزيرة غوام، مضيفا أن التحليق في شبه الجزيرة الكورية تأجل 24 ساعة على الأقل.

وأوضح المتحدث أن واشنطن لم تغير موقفها حول إظهار إرادتها في اتخاذ رد فعل على أي عمل استفزازي تقوم به كوريا الشمالية لزعزعة استقرار شبه الجزيرة الكورية.