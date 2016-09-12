133 قتيلا و395 مفقودا في الفيضانات في كوريا الشمالية

سيول- أ ف ب- افادت حصيلة اعلنتها الأمم المتحدة الاثنين أن الفيضانات في شمال شرق كوريا الشمالية أدت إلى مصرع 133 شخصا وفقدان 395 آخرين.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة (اوشا) نقلا عن ارقام كورية شمالية رسمية إن حوالى 107 آلاف شخص اضطروا لاخلاء منازلهم بسبب فيضان نهر تومين. وكانت الامم المتحدة تحدثت في حصيلة سابقة الخميس عن مقتل ستين شخصا.

ويشكل هذا النهر جزءا من الحدود بين كوريا الشمالية والصين وبين كوريا الشمالية وروسيا في جزء آخر.

ولحقت الفيضانات اضرارا في اكثر من 35 الف منزل دمر 69 بالمئة منها، حسب بيان الامم المتحدة الذي صدر الاحد ووزع الاثنين. كما تضرر 8700 مبنى بسبب ارتفاع مستوى المياه الناجم عن امطار غزيرة.

واوضح البيان أن المياه غطت حوالى 16 الف هكتارا من الاراضي الزراعية موضحا أن 140 الف شخص يحتاجون إلى مساعدة عاجلة.

وكانت وكالة الانباء الكورية الشمالية ذكرت الاحد أن “عشرات الآلاف” من المنازل والمباني الرسمية دمرت، وكذلك السكك الحديد والطرق وخطوط الكهرباء والمصانع والحقول التي اتلفت او غمرتها المياه.

واضافت الوكالة ان سكان منطقة هامغيونغ الشمالية في الشمال الشرقي، يواجهون “صعوبات كثيرة”، بدون ان تورد اي حصيلة للضحايا.

واعلنت الوكالة عن “اعادة توجيه جميع الجهود نحو بناء المساكن لتأمين مأوى دافىء للاشخاص الذين تضرروا من الفيضانات وتحويل المناطق المنكوبة خلال سنة الى عالم خيالي تحت اشراف حزب العمال”.

ولأن البنى التحتية والمرافق الملائمة غير متوافرة، تتأثر كوريا الشمالية كثيرا بالكوارث الطبيعية، ولاسيما الفيضانات الناجمة عن انحسار الغابات على التلال.

وفي صيف 2012، اسفرت فيضانات وانزلاقات للتربة ناجمة عن امطار غزيرة عن سقوط 169 قتيلا و400 مفقود. كما ادت الى تهجير اكثر من 212 الف شخص واتلاف 650 كلم مربع من الاراضي المزروعة، كما ذكرت وسائل الاعلام الرسمية الكورية الشمالية.

وكانت الفيضانات والامطار الغزيرة من اسباب اسوأ مجاعة حصدت من 1994-1998 مئات الاف الضحايا.