أردوغان: لدى تركيا دليلا على أن رؤساء البلديات المعزولين دعموا المسلحين الأكراد

اسطنبول- رويترز- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين إن لدى تركيا دليلا على أن رؤساء البلديات الذين عُزلوا من مناصبهم من أكثر من 24 بلدية يديرها الأكراد يوم الأحد أرسلوا دعما لمسلحين أكراد وكان يجب عزلهم من مناصبهم بشكل أسرع.

وقال للصحفيين في اسطنبول بعد أن أدى صلاة عيد الأضحى إن أي بلدية كانت تدعم المسلحين كان لا بد أن تدفع الثمن.

وعينت تركيا مديرين جددا في البلديات الأربع والعشرين الذين يديرها الأكراد يوم الأحد مما أثار بعض الاحتجاجات في منطقة جنوب شرق تركيا التي تقطنها أغلبية كردية وتجاور سوريا والعراق.

ووصفت المعارضة المؤيدة للأكراد ذلك بأنه “انقلاب إداري.”