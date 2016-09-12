الرئيس الفلسطيني عقب صلاة العيد: نتمنى أن يكون هذا العام عام الاستقلال

رام الله- الأناضول- قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الإثنين، بعد إقامته صلاة عيد الأضحى المبارك “نتمنى أن يكون هذا العام عام خير على القضية الفلسطينية، وأن يأتي بالحرية والاستقلال لشعبنا وإقامة دولتنا المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

جاء ذلك في كلمة أمام الصحفيين، عقب أدائه صلاة العيد، في مسجد “المقاطعة” (مقر الرئاسة في رام الله)، قبل أن يضع إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الراحل، ياسر عرفات.

وقال الرئيس عباس “نوجه التحية والتمنيات لشعبنا الفلسطيني الصابر الصامد في أرض الصمود والصبر فلسطين، وإلى جميع الأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونبعث التحيات إلى إخواننا الحجاج على عرفات، وإلى إخواننا الأسرى ونتمنى لهم الحرية في أقرب فرصة”.

ومضى “نتمنى أن يكون هذا العام عام خير على القضية الفلسطينية، وان يأتي بالحرية والاستقلال لشعبنا وإقامة دولتنا المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحل جميع القضايا العالقة بيننا وبين الإسرائيليين”.

ودعا الرئيس الفلسطيني الله عز وجل أن يعم السلام والاستقرار العالم أجمع، وخاصة في الدول العربية، وان يمنحها السلام وان ينهي الغمة التي تعيشها هذه الدول.