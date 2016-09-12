الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا باليستياً أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط

الأناضول- اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صاروخا باليستياً اطلقه الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط، جنوب غربي المملكة، فجر الإثنين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن قيادة التحالف، أن “قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت في تمام الساعة 3:45 (00:45 تغ) من فجر هذا اليوم، صاروخا باليستياً اطلقته المليشيات الحوثية باتجاه مدينة خميس مشيط ودمرته بدون أي أضرار “.

وأشار البيان إلى أن “قوات التحالف الجوية استهدفت موقع الإطلاق”.

ويتزامن إطلاق الصاروخ مع احتفال السعودية والعالم الإسلامي بعيد الأضحى المبارك، واستضافة المملكة حجاج بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، يشن التحالف العربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين، وذلك استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بالتدخل عسكرياً لـ”حماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية”، في محاولة لمنع سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين) والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح على كامل اليمن، بعد سيطرتهم على العاصمة “صنعاء”، في سبتمبر/ أيلول 2014.

وفشلت مشاورات انعقدت بين طرفي الصراع بالكويت لحل الأزمة، في تحقيق أي تقدم منذ انطلاقها في 21 نيسان/ أبريل الماضي، ومن ثم تم تعليقها في 6 أغسطس، بسبب تمسك الحوثيين وحزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بتشكيل حكومة وحدة وطنية يكونون شركاء فيها، وهو ما يرفضه الوفد الحكومي قبل أن يتم انسحابهم من صنعاء وعدد من المدن الرئيسية.

ومنذ تعليق المشاورات، وتشكيل الحوثيون وصالح لما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، يشهد اليمن تصعيدًا عسكريًا غير مسبوق.