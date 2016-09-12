العاهل السعودي يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الأضحى عبر “تويتر”

الأناضول- هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأمة الإسلامية، الإثنين، بعيد الأضحى، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وعبر العاهل السعودي في تهنئته عن فخره “بخدمة حجاج بيت الله، وخدمة الحرمين الشريفين”.

وقال الملك سلمان في تغريدته “يُتوِّج عيد الأضحى فخرنا بخدمة حجاج بيت الله، وخدمة الحرمين الشريفين،وهي النعم الأسمى لنا، دعواتي أن يجعل الله عيدكم سعيدًا، وكل عام وأنتم بخير”.

وحظيت تغريدة العاهل السعودي بتفاعل كبير بمجرد نشرها، حيث حظيت بـ28 ألف إعادة تغريد و8 آلاف تفضيل خلال 30 دقيقة فقط من نشرها.

ويعد الملك سلمان بن عبدالعزيز، هو أول زعيم خليجي يملك حساب رسمي موثق على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، سبق وأن دشنه قبيل توليه الحكم في 23 يناير 2015، حينما كان وليا للعهد.

وعقب توليه مقاليد الحكم، وحتى اليوم، ارتفع عدد متابعي الملك سلمان من 1.1 مليون (قبل تولي الحكم) إلى 5.45 مليون.

ويحرص العاهل السعودي على التغريد بين الفينة والأخرى، وتحظى تغريداته بتفاعل كبير.

وكان الملك سلمان قد انضم إلى تويتر في يناير/ كانون ثان 2013، بينما كان وليا للعهد، فيما لم يغرد إلا بعد توثيق حسابه على تويتر، وذلك بتاريخ 23 فبراير/ شباط 2013.