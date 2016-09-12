الآلاف يؤدون صلاة العيد في الأقصى وسط تواجد شُرطي إسرائيلي

القدس المحتلة- الأناضول- أدى آلاف الفلسطينيين صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، وسط تواجد شرطي إسرائيلي ملحوظ.

ووفق مراسل الأناضول، بدأ الآلاف في الساعات الأولى من صباح الاثنين بالتوافد إلى المسجد الأقصى عبر أزقة البلدة القديمة في القدس وهم يرددون التكبيرات.

وحيا الشيخ يوسف أبو سنينه، خطيب المسجد الأقصى، في خطبة العيد، المعتقلين في السجون الإسرائيلية، داعياً إلى الإفراج عنهم، وإلى وقف الإنتهاكات الإسرائيلية بحقهم، مع حثه على أوسع تضامن شعبي فلسطيني مع الأسرى.

ومع انتهاء صلاة وخطبة العيد شرع بعض المصلين بتوزيع هدايا على الأطفال الذين توافدوا مع ذويهم إلى المسجد.

وتدفق آلاف المصلين على المقابر القريبة من البلدة القديمة في المدينة لزيارة أرحامهم.

وكانت عناصر من الشرطة الإسرائيلية انتشرت منذ ساعات الصباح بالقرب من بوابات البلدة القديمة في القدس والمسجد الأقصى دون تسجيل أية حوادث، بحسب مراسل الأناضول.