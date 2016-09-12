السفير الأمريكي في إسرائيل يرجح توقيع اتفاق المساعدات العسكرية قريبا

تل أبيب- د ب أ- رجح سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل دان شابيرو توقيع الاتفاق المتعلق بالمساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل للسنوات العشر القادمة قريبا، مؤكدا أن هذه ستكون أكبر مساعدات تقدمها بلاده لأي دولة أخرى في تاريخها.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية الاثنين عن شابيرو القول إن الاتفاق الجديد سيسري حتى عام .2029 وتردد أن حجم المساعدات قد يصل إلى 37 مليار دولار.

واعتبر أن إسرائيل “عانت من الإرهاب زمنا طويلا ودفعت ثمنا لا يعقل”. وقال إن التعاون بين الجانبين في محاربة الإرهاب وثيق ومتعدد المستويات.