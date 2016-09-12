البشير يهنئ الفلسطينيين بعيد الأضحى

الخرطوم- الأناضول- هنأ الرئيس السوداني عمر البشير، الفلسطينيين بعيد الأضحى المبارك الذي يحتفل به المسلمون حول العالم الإثنين، في وقت هاتف فيه عدد من ملوك ورؤساء المنطقة للغرض نفسه.

وفي خطاب وجهه للشعب السوداني بمناسبة العيد، قال البشير: “أُعرب باسمكم جميعا عن خالص تهاني العيد لأهلنا في فلسطين الذين ظل الاحتلال الصهيوني يستهدفهم بالعدوان والتقتيل والتشريد، ولم تسلم من عدوانه الظالم حتى المقدسات الاسلامية”.

وأضاف في خطابه الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية “ننتهز هذه المناسبة العظيمة لنتوجه أيضا بالتهنئة لأهلنا وضيوفنا الكرام من سوريا واليمن والعراق والصومال سائلين الله أن يُبسط الأمن والسلام في ربوع بلادهم”.

وأشارت الوكالة إلى أن البشير أجرى اتصالات بعدد من ملوك ورؤساء المنطقة لتهنئتهم بالعيد، شملت العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ورؤساء كل من مصر عبد الفتاح السيسي، والصومال حسن شيخ محمود، والإمارات خليفة بن زايد آل نهيان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.