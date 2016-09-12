رئيس الأركان التركي من الحدود مع سوريا: نستخدم حقنا بالدفاع عن النفس

غازي عنتاب- الأناضول- قال رئيس هيئة أركان الجيش التركي الجنرال خلوصي أقار، إن بلاده تستخدم من خلال عملية “درع الفرات” حقها المشروع في الدفاع عن النفس، وحماية حدودها وأمنها.

جاء ذلك في تصريح صحفي خلال زيارة أجراها أقار إلى أحد المقرات العسكرية في بلدة قارقامش، الحدودية مع سوريا، بولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، الإثنين.

وهنأ أقار، العسكريين المشاركين في عملية “درع الفرات” بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك الذي يحتفل به المسلمون حول العالم، الاثنين.

وقال إن “جميع الضباط في القوات المسلحة يعملون ليلًا نهارًا وبجاهزية عالية من أجل تحقيق أهداف المهام الموكلة ونجاح الأنشطة العسكرية”، مشددًا أن الجيش التركي يسعى دومًا لحماية “البلاد والأمة”، والمساهمة في “عيش من يسكن على هذه الأرض براحة ورفاه، ويعمل بلا كلل أو ملل ليتمكن السكان من مواصلة مسيرة الحياة بسلام وأمان”.

وأضاف “سنواصل مكافحة الإرهاب حتى آخر إرهابي”.

ورافق رئيس هيئة الأركان في الزيارة، نائب رئيس الوزراء ويسل قايناق، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية (الحاكم) عبد الحميد كول، وقادة قوى الجيش.

ودعمًا لقوات “الجيش السوري الحر”، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 أغسطس/ آب الماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس، تحت اسم “درع الفرات”، تهدف إلى تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم “داعش” الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.

وفي إطار العملية، جرى تحرير مدينة جرابلس وقرى محيطة بها من قبضة التنظيم.