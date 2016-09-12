حقيقة إنجاب راغب علامة فتاة من علاقة غير شرعية

بيروت ـ رفض الفنّان راغب علامة، التصريح لوسائل الإعلام، عن تفاصيل الشائعة التي انتشرت خلال الفترة الماضية حول إنجابه فتاةً من علاقة غير شرعية والتي تحمل اسم سارة لونا، حيث قال البعض إنّها ظهرت خلال تواجده في فرنسا.

لكنّ الإعلامي طوني خليفة استضاف مؤخّراً الفنّان راغب علامة، خلال برنامج “بلسان معارضيك”، وأجاب راغب علامة على سؤالٍ لـ”خليفة” حول هذه الشائعة: “لا أولاد لي إلا ابني خالد ولؤي من زوجتي جيهان علامة (مصممة المجوهرات)”.

وأكمل كلامه أنّ هذه الفتاة بالفعل تنسب إليه، ولكنها لم تكن نتيجة علاقة حميمة، بل هي تنسب إليه عن طريق التلقيح الصناعي، بينما قال إنه حاول بكل الطرق والوسائل إثبات أنها ليست ابنته، وأنه ليس والد هذه الفتاة التي تدّعي النسب إليه.