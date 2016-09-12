للعام العاشر على التوالي… أكاديمي أردني مسيحي يضحى بجمل عن روح صدام حسين

عمان ـ أقدم الدكتور فرح الربضي للسنة العاشرة على التوالي بذبح “أضحية” عن روح الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

ولكن الغريب أن هذا الاكاديمي الأردني ينتمي للديانة “المسيحية”.. ونقلت صحيفة عمون المحلية عن الربضي قوله انه يفعل ذلك احتراماً للأعمال التي كان يؤديها للأمة العربية الشهيد الراحل صدام حسين.

والدكتور الربضي استاذ في كلية الزراعة بجامعة مؤتة في الكرك جنوبي الأردن.

وتعتبر مدينة الكرك من معاقل حزب البعث العراقي في الأردن ولدى صدام حسين فيها جماهيرية واسعة النطاق