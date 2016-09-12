مدرب نيس يشيد بأداء بالوتيلي أمام مارسيليا

باريس ـ أشاد لوسيان فافر، المدير الفني لفريق نيس الفرنسي، بأداء مهاجمه ماريو بالوتيلي، بعد الفوز على مارسيليا، بثلاثة أهداف مقابل اثنين في المباراة التي جمعتهما بالجولة الرابعة من عمر الليج 1.

ونجح بالوتيلي في تسجيل هدفين في أول مباراة له مع نيس، الذي انتقل له هذا الصيف قادمًا من ليفربول الإنجليزي.

وقال فافر، في تصريحات نقلها موقع “فوتبول إيطاليا”: “بالوتيلي لديه الآن وظيفة جديدة، أتمنى أن يكرر أداءه أمام مارسيليا في المباريات المقبلة”.

وأضاف: “المباراة كانت صعبة على المدربين، سمحنا لمارسيليا بخلق الكثير من الفرص ولكننا في النهاية نحن من صنع أكثر”.

ويتقاسم نيس صدارة ترتيب الدوري الفرنسي مع موناكو برصيد 10 نقاط، بعد مرور 4 جولات.