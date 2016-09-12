إصابة 46 شخصاً بانفجار سيارة مفخخة بولاية “وان” التركية

وان – الأناضول – أصيب 46 شخصاً بجروح مختلفة، بينهم اثنان بحالة حرجة، الاثنين، في انفجار سيارة مستهدفةً نقطة للشرطة قرب مقر حزب “العدالة والتنمية” بولاية “وان”، شرقي تركيا، بحسب بيان للولاية.

وأفادت الولاية، في البيان الذي أصدرته قبل قليل، أن الهجوم نفذته عناصر من منظمة “بي كا كا”، مؤكدةً سقوط 46 جريحاً.

وسبق أن صرّح قائد شرطة الولاية، سعاد أكيجي، إن الانفجار وقع بواسطة سيارة مفخخة، مستهدفاً نقطة للشرطة قرب مقر حزب “العدالة والتنمية” بالولاية، مشيراً الى أنه أسفر عن إصابة 27 شخصاً، بينهم حالتان حرجتان.

وأضاف أن الانفجار تسبب في تحطم نوافذ الشركات والمنازل المحيطة بالموقع، فيما توجهت عدد من سيارات الإسعاف والشرطة والإطفائية إلى موقع الانفجار.

كما أوضح بأن مقر حزب “العدالة والتنمية”، وفندقاً، تعرضا لخسائر مادية نتيجة الانفجار، فيما نقلت سيارات الإسعاف الجرحى إلى مستشفيات المدينة، وباشرت فرق الإطفاء بإزالة مخلفات الانفجار.

من جانبها أصدرت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون التركية (حكومية) قراراً بحظر النشر الأخبار المتعلقة بالهجوم حتى اشعار آخر.