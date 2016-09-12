الرئيس الفيليبيني يأمر المستشارين العسكريين الأمريكيين بمغادرة جنوب البلاد

دافاو- أ ف ب- أمر الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي الاثنين جميع مستشاري القوات الخاصة الامريكية التي تساعد القوات الفيليبينية في التصدي للانفصاليين المسلمين في جنوب الارخبيل بمغادرة المنطقة.

وخلال اجتماع لموظفي الحكومة، اكد دوتيرتي أن تحالف الفيليبين مع الغرب كان سبب التمرد المسلم المستمر في جنوب البلاد، من دون أن يحدد موعد مغادرة العسكريين الامريكيين والعدد الذي عليه ان يقوم بذلك.

واعتبر أن المسلمين “سيزدادون اضطرابا. اذا شاهدوا أمريكيا فسيقتلونه”.

وتعذر الاتصال بالسفارة الامريكية للتعليق على ما اعلنه الرئيس والذي ياتي بعد اسبوع من وصفه نظيره الامريكي باراك أوباما بانه “ابن عاهرة” عشية قمة لدول جنوب شرق اسيا.

واحيا دوتيرتي الجهود للتوصل إلى اتفاقات سلام مع المتمردين الشيوعيين والمسلمين لانهاء عقود من العنف خلفت اكثر من 150 الف قتيل.

واستانف في اب/ اغسطس مفاوضات السلام مع “جبهة مورو الاسلامية للتحرير”، اكبر تنظيم انفصالي مسلم يخوض تمردا مسلحا منذ السبعينات مطالبا باستقلال مناطق ذات غالبية مسلمة.

والمستشارون العسكريون الامريكيون الموجودون في المنطقة يدربون القوات الفيليبينية ولكن لا يحق لهم المشاركة في معارك الا في حال الدفاع عن النفس.

وكان ما بين 500 و600 عسكري أمريكي انتشروا في جزيرة منداناو، ولكن في 2014 اعلن وزير الدفاع الفيليبيني انذاك فولتير غازمن ان عددهم سيقلص الى مئتين.

والولايات المتحدة هي أبرز حليف للفيليبين وقوة الاستعمار السابقة حتى 1946. وفي خطابه الاثنين، عرض دوتيرتي صورا وذكر بان مسلمين قتلوا بايدي القوات الاميركية خلال الاحتلال الاميركي للفيليبين بداية القرن العشرين.

وصرح المتحدث باسم الرئيس ارنستو ابيلا ان ما اعلنه دوتيرتي “يعكس توجها جديدا نحو سياسة خارجية مستقلة”.

كذلك، اتهم دوتيرتي أوباما والامين العام للامم المتحدة بانهما انتقداه لاطلاقه الحملة العنيفة ضد المخدرات في الفيليبين. وقتل نحو ثلاثة الاف شخص في شهرين سواء بيد الشرطة او مدنيين.

وقال دوتيرتي “اوباما، حين تتهمني بارتكاب جرائم (…) فليرشق الحجر الاول من لم يرتكب خطيئة”.