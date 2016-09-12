العنف يتواصل في سوريا مع اقتراب سريان وقف إطلاق النار

القاهرة - د ب أ – تواصلت المعارك في أنحاء متفرقة من سوريا الاثنين، وذلك قبل ساعات من بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار أعلنته الولايات المتحدة وروسيا.

ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد قصفت طائرات حربية صباح اليوم مناطق في تل مصيبين بريف حلب الشمالي، كما قصفت قوات الحكومة مناطق في بلدة عندان بالريف الشمالي لحلب.

وتواصلت الاشتباكات العنيفة إلى ما بعد منتصف الليلة الماضية في عدة محاور بريف القنيطرة. ونفذت طائرات حربية بعد منتصف الليل عدة غارات بريف حمص الشمالي. كما استمرت المعارك بعدة محاور في ريف اللاذقية الشمالي.

وأعلنت الولايات المتحدة وروسيا وقفاً لإطلاق النار في سوريا يبدأ مع غروب شمس الاثنين، وذلك في إطار تنسيق عسكري غير مسبوق بين الجانبين.

وكانت واشنطن وموسكو أعلنتا وقفاً لإطلاق النار في سوريا في شباط/فبراير الماضي، لكنه لم يصمد طويلاً.