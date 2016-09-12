مصادر أمنية تركية تلقي باللوم على حزب العمال الكردستاني في هجوم فان

ديار بكر- رويترز – قالت مصادر أمنية إن مقاتلين أكراداً مسؤولون عن انفجار سيارة ملغومة، هز منطقة بوسط مدينة فان في جنوب شرق تركيا المضطرب الاثنين وقال حاكم الإقليم إن 19 أصيبوا.

ولم يسقط قتلى في الهجوم الذي ألقت المصادر الأمنية باللوم فيه على حزب العمال الكردستاني، الذي نفذ هجمات بسيارات ملغومة في جنوب شرق تركيا وفي العاصمة أنقرة هذا العام.

وقال مكتب حاكم الإقليم إن 19 شخصاً أصيبوا بينهم شرطيان. وكان برلماني من حزب العدالة والتنمية الحاكم قال إن الهجوم استهدف المقر المحلي للحزب.