مقتل 5 عراقيين في هجوم لـ”الدولة” وتفجير عبوة ناسفة بالعراق

العراق - الأناضول – قتل 5 عراقيين بينهم 4 من أفراد الشرطة، في أول أيام عيد الأضحى، الإثنين، إثر هجوم شنه تنظيم “الدولة الاسلامية”، وتفجير عبوة ناسفة في مناطق متفرقة بالعراق.

وقال النقيب أحمد الدليمي، الضابط الأمني في شرطة محافظة الأنبار (غرب)، إن ثلاثة من أفراد الشرطة قتلوا في هجوم شنه تنظيم “الدولة” على مقر أمني في مدينة الرطبة غربي الرمادي (مركز المحافظة).

وأوضح الدليمي أن “تنظيم الدولة شن هجوماً على مقر الفوج الأول التابع للواء 18 في الشرطة الاتحادية بمدينة الرطبة (310 كلم غرب الرمادي)، بواسطة عشرات العناصر مدججين بالأسلحة والآليات بينهم انتحاريون يرتدون أحزمة ناسفة”.

وأضاف الدليمي، أن “مواجهات واشتباكات عنيفة وقعت بين قوة من حماية مقر الفوج وعناصر التنظيم أسفرت عن مقتل ثلاثة منتسبين بالشرطة”.

وأشار إلى أن الشرطة تمكنت من “قتل 11 عنصراً من التنظيم بينهم ثلاثة انتحاريون يرتدون أحزمة ناسفة”.

والأحد، أعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، صد هجوم كبير للتنظيم بواسطة 20 عجلة على مدينة الرطبة.

وفي محافظة نينوى (شمال) قال المقدم في الجيش العراقي عبد الرحمن الجبوري، إن “16 عنصراً من تنظيم الدولة قتلوا وأصيب 9 آخرون في قصف لطيران التحالف الدولي، اليوم، على مواقع تابعة للتنظيم جنوبي مدينة الموصل (مركز المحافظة)”.

وبيّن الجبوري أن القصف استهدف قواعد التنظيم في ناحية الشورى وقرى كهارة وتلول ناصر والطريق العام بين حمام العليل والشورة جنوب المحافظة.

وفي بغداد، ذكر العقيد في شرطة العاصمة سالم النعمان أن شرطياً قتل وأصيب 3 آخرون بجروح، في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة في قضاء المدائن (جنوب).

وقال النعمان إن قوات الأمن العراقية أغلقت مكان التفجير وبدأت بحملة بحث وتفتيش في المناطق القريبة.

وفي تقاطع منطقة النهروان جنوب شرقي بغداد، انفجرت عبوة ناسفة، ما أسفر عن مقتل شخصين واصابة 11 آخرين بجروح، وفق المصدر السابق.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن تفجير العبوتين على الفور، لكن العاصمة العراقية عرضة لهجمات شبه يومية، يشنها في الغالب عناصر تنظيم “الدولة” عبر سيارات مفخخة وانتحاريين وعبوات ناسفة مما يوقع قتلى وجرحى معظمهم مدنيون.