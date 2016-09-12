مجلس التعاون الخليجي ينتقد قانوناً يسمح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية

دبي - رويترز – انتقد مجلس التعاون الخليجي الاثنين قانوناً أقره الكونجرس الأمريكي الأسبوع الماضي، يسمح لعائلات الضحايا في هجمات 11 سبتمبر أيلول بمقاضاة حكومة السعودية عن الأضرار التي لحقت بهم.

وقال عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إن القانون يتعارض “مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول.”

وأضاف في بيان إن القانون “سينعكس سلباً على التعاملات الدولية بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى وعدم الاستقرار في العلاقات الدولية.”

وكان مجلس النواب الأمريكي أقر (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب) يوم الجمعة، إلا أن البيت الأبيض هدد باستخدام حق النقض (فيتو) ضد الإجراء.

وكان 15 من بين 19 شخصاً خطفوا الطائرات التي نفذت هجمات 11 سبتمبر أيلول عام 2001 سعوديين.