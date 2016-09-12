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باك: الأسلحة النووية في كوريا الشمالية تهديد وشيك

Sep 12, 2016

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سول - رويترز – قالت رئيسة كوريا الجنوبية باك جون هاي الاثنين، إن الأسلحة النووية والصواريخ في كوريا الشمالية تشكل تهديداً وشيكاً مع تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية في أعقاب أحدث اختبار نووي كوري شمالي الأسبوع الماضي.

وقالت باك خلال اجتماع مع كبار القادة السياسيين في الحزب، “كوريا الشمالية تهدد بالمزيد من الاستفزازات وقد يأتي ذلك بخطر الحرب إلى شبه الجزيرة الكورية، ويمكن أن تحدث العديد من أشكال الاستفزازات والهجمات الإرهابية.”

وأجرت كوريا الشمالية يوم الجمعة خامس وأقوى اختبار نووي لها حتى الآن.

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