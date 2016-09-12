تقرير: مقتل 37 من “الدولة” في قصف على محافظة نينوى العراقية

بغداد - د ب أ – أعلن مسؤول إعلام الاتحاد الوطني الكردستاني في محافظة نينوى غياث السورجي الاثنين، مقتل أكثر من 37 عنصراً من تنظيم الدولة الاسلامية، بينهم مستشار زعيم التنظيم وقائد مجندي أشبال الخلافة، بقصف للتحالف الدولي في مناطق متفرقة من نينوى.

ونقل موقع “السومرية نيوز″ عن السورجي القول، إن طائرات التحالف الدولي قامت بعدة في أنحاء متفرقة من المحافظة.

وأوضح أن من بين القتلى أبو إبراهيم الحديدي مستشار زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، ووسام إسماعيل السبعاوي الذي كان مسؤولاً عن تجنيد الأطفال (أشبال الخلافة) بمدينة الموصل.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم الدولة يسيطر على مدينة الموصل منذ منتصف عام .2014 وتستعد القوات الأمنية العراقية خلال هذه الفترة إلى تحرير المدينة.