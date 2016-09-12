وحدات حماية الشعب الكردية السورية تقول إنها ستلتزم بالهدنة

بيروت - رويترز – قالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية، إنها ستوقف عملياتها الهجومية تماشيا مع اتفاق أمريكي روسي يهدف إلى وقف إطلاق النار مع غروب شمس الاثنين.

وتسيطر الوحدات على أراض في شمال سوريا وقالت في بيان، إنها تأمل أن يسمح الاتفاق بأن تركز الجهود على قتال تنظيم الدولة الإسلامية وتهيئة الأجواء اللازمة للتوصل لانتقال سياسي.

وأعلن تحالف قوات سوريا الديمقراطية الذي يضم وحدات حماية الشعب أيضاً التزامه بالاتفاق. ولعب التحالف ووحدات حماية الشعب دورا قياديا في الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.