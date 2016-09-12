إعادة 1500 نازح إلى قراهم بناحية القيارة العراقية

الموصل - د ب أ – أعلنت قيادة عمليات تحرير محافظة نينوى العراقية الاثنين، إعادة 1500 نازح من سكان قرى الحاج بناحية القيارة، الذين كانوا يقيمون في معسكر ديبكة في قضاء مخمور جنوب شرقي الموصل .

وقال اللواء نجم الجبوري قائد العمليات، إن عجلات عسكرية تمكنت من نقل 1500 شخص، بينهم نساء وأطفال ومسنون، إلى منازلهم بعد الانتهاء من تمشيط القرى بالكامل من المفخخات التي نشرها تنظيم الدولة.

وأكد أنه لم يتم إعادة النازحين إلا بعد توفير الأمن لهم، موضحا أنه سيتم إعادة المزيد من النازحين تباعا مع استمرار عمليات التمشيط.

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت الشهر الماضي تحرير القيارة وإحكام السيطرة عليها بعد تحريرها من التنظيم.