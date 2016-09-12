ترامب ينوي التزام الصمت حول وضع كلينتون الصحي

واشنطن - أ ف ب – قرر المرشح الجمهوري للرئاسة الاميركية دونالد ترامب، عدم التعليق علناً على الاعلان عن اصابة منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون بالتهاب رئوي، كما أكدت الاثنين وسيلتا اعلام اميركيتان.

وذكرت شبكة سي.ان.ان التلفزيونية ان فريق حملة دونالد ترامب، يريد أن “يثبت احترامه” للوضع الصحي المتدهور للمرشحة الديموقراطية. وقد تلقى اعضاؤه الأمر بألا يبثوا اي شيء على شبكات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع.

وأوردت وكالة بلومبرغ اأيضاً هذا القرار، مشيرة الى مصادر قريبة من المرشح الجمهوري.

وأصيبت هيلاري كلينتون (68 عاماً) الاحد بتوعك في نيويورك، في ختام مراسم إحياء ذكرى اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر، فاضطر فريقها الى الكشف بعد تكتم استمر يومين، انها تعاني من التهاب رئوي. وألغت الاثنين والثلاثاء زيارة الى كاليفورنيا.

وفي الأسابيع الاخيرة، ردد دونالد ترامب نظرية أن منافسته الديموقراطية تواجه مشاكل صحية خطيرة، وهي نظرية تلقى رواجاً على الانترنت. وسيواصل الاثنين حملته الانتخابية بزيارة بالتيمور (شرق) ثم اشفيل في كارولانيا الشمالية (جنوب شرق).