نتنياهو: اللقاء مع عباس في موسكو أو لوكسمبرغ

القدس المحتلة- الأناضول- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إما في العاصمة الروسية موسكو، أو لوكسمبرغ.

وذكر نتنياهو في تصريح مكتوب أرسل مكتبه نسخة منه للأناضول، الإثنين: “وجه رئيس وزراء لوكسمبرغ (كزافييه) بيتيل، الدعوة لي لزيارة بلاده، وقال إنه: ربما يأتي الفلسطينيون إلى هناك أيضا”.

وأضاف “إذن، إما موسكو أو لوكسمبرغ، سنرى، سيكون اللقاء في إحداهما، أو في مكان آخر، نحن دائما مستعدون لإجراء مفاوضات مباشرة وبدون شروط مسبقة”.

والأحد، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في تسجيل مصور بمناسبة حلول عيد الأضحى: “في الأيام الأخيرة وافقنا على عقد لقاءٍ مع نتنياهو بناء على دعوة روسية كريمة من الرئيس فلاديمير بوتين، بعد أن أُفشلت جهود الرباعية الدولية، وما زلنا مع الأشقاء والأصدقاء في فرنسا وغيرها من الدول نعمل على التئام مؤتمر دولي؛ لبحث القضية الفلسطينية، وإقامة دولتنا وفق جدول زمني محدد وملزم”.

وفيما لم يعلن الفلسطينيون عن أية دعوة من قبل لوكسمبرغ حتى الساعة 13.20 تغ، أكد مسؤول فلسطيني للأناضول أنه “لم يتحدد إلى الآن موعد للقاء الرئيس عباس مع نتنياهو أو مكانه”.

والأسبوع الماضي، أعلنت روسيا عن مبادرة لجمع الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء الإسرائيلي في العاصمة موسكو، في إطار إحياء مفاوضات السلام المتوقفة منذ أكثر من عامين، وهو ما وافق عليه الطرفان “مبدئيا”.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية في شهر أبريل/ نيسان 2014، بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان والإفراج عن أسرى فلسطينيين من سجونها.