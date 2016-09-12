برلين: موسكو تكذب حين تتهم ميركل بالتدخل في خلافة بان كي مون

برلين- أ ف ب- اتهمت برلين موسكو الاثنين بالكذب حين تؤكد أن المستشارة انغيلا ميركل تضغط على بلغاريا لتغيير مرشحتها لخلافة بان كي مون في الأمانة العامة للأمم المتحدة.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الألمانية مارتن شافر أنه “من غير الودي” أن تنشر ممثلة رسمية لروسيا “في العالم أموراً خاطئة”.

والأحد، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه خلال قمة مجموعة العشرين مطلع أيلول/سبتمبر، أبلغت موسكو ميركل “في شكل واضح” أن “أي محاولة مباشرة أو غير مباشرة للتأثير (في بلغاريا) هي أمر مرفوض”.

وذكرت وسائل إعلام أن صوفيا تعمل على سحب ترشيح مديرة اليونيسكو ايرينا بوكوفا لمنصب الأمين العام للمنظمة الأممية لتستبدلها بنائبة رئيس المفوضية الأوروبية كريستالينا جورجييفا.

والاثنين، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف لوكالة “انترفاكس″ أن “كريستالينا جورجييفا ليست مرشحة رسمية. لا نعرف إلا مرشحة وحيدة رسمية من جانب بلغاريا هي ايرينا بوكوفا”.

لكن نائبة رئيس الوزراء البلغاري رومانيا باتشفاروفا أوضحت الاثنين أن ترشيح بوكوفا “ليس مقنعاً إلى درجة يمكن التعويل” على نجاحها، لافتة إلى أن “أخباراً ستصدر في الأيام المقبلة” حول هذه المسألة.

من جهته، لم يشأ متحدث باسم المفوضية الأوروبية التعليق على “تكهنات صحافية”.

ويتنافس عشرة مرشحين لخلافة بان كي مون. وليس ما يمنع إعلان ترشيح في اللحظة الأخيرة رغم أن عملية الاختيار بدأت. وسيعلن اسم الأمين العام المقبل في تشرين الأول/اكتوبر.

وبعد أربع دورات تصويت في مجلس الأمن الدولي، لا يزال رئيس الوزراء البرتغالي السابق انطونيو غوتيريس متقدماً، فيما حلّت بوكوفا في المركز الخامس.