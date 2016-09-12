فرنسا تبعد تونسياً “متشدداً”

باريس- أ ف ب- أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف الاثنين أن فرنسا أبعدت تونسياً “متشدداً” إلى بلاده بسبب “التهديد” الذي كان “يشكّله على النظام العام”، ما يرفع إلى 18 عدد عمليات الإبعاد المماثلة منذ مطلع 2016.

وقالت الوزارة في بيان “أعلن السيد برنار كازنوف وزير الداخلية أن أجهزته قامت أمس (الأحد) بإبعاد تونسي إلى تونس نظراً إلى التهديد الذي كان يطرحه على النظام العام إبقاء هذا الشخص المتشدد على الأراضي الوطنية”.

ومنذ 2012 تم إصدار أكثر من 80 أمراً بطرد أفراد اعتنقوا الفكر المتطرف وفقاً لأرقام رسمية نشرت مطلع أيلول/سبتمبر.

وفرنسا التي تطبّق حال الطوارىء منذ الاعتداءات الجهادية في 13 تشرين الثاني/نوفمبر في باريس وسان دوني في ضاحيتها (130 قتيلاً)، شهدت اعتداءين هذا الصيف في نيس في 14 تموز/يوليو (86 قتيلاً) و26 تموز/يوليو ضد كنيسة في روان (شمال غرب) ذبح خلالها كاهن.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الأحد إن خطر تعرّض فرنسا لاعتداءات جهادية “مرتفع جداً” مؤكداً أنه يتم افشال اعتداءات “كل يوم”.

وقدّر فالس عدد المتطرفين في فرنسا ب15 ألفاً.