سقوط قذيفة مصدرها سوريا في الجولان المحتل





تل ابيب- د ب ا- أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط قذيفة مصدرها الأراضي السورية في الشطر الخاضع لسيطرة إسرائيل في هضبة الجولان مساء اليوم الاثنين.

وذكرت صحيفة” يديعوت احرونوت”، التي أوردت النبأ، أنه لم تقع أي اصابات جراء سقوط القذيفة.

وهذه هي المرة الثانية الأسبوع الحالي التي تسقط فيها قذيفة أطلقت من الأراضي السورية خلال المعارك الدائرة بين الأطراف المتناحرة في البلاد، وكانت المرة الأولى يوم السبت الماضي..

كان سلاح الجو الإسرائيلي قد أغار يوم الخميس الماضي على راجمات صواريخ تابعة للجيش السوري في هضبة الجولان، وذلك رداً على سقوط قذيفة هاون في الأراضي الإسرائيلية بالهضبة مصدرها المعارك الدائرة في سوريا. ولم يسفر سقوط القذيفة عن وقوع إصابات أو أضرار.

ويعتبر الجيش الإسرائيلي في بيان له “النظام” السوري “مسؤولاً عمّا يجري في أراضيه “، وشدّد الجيش الإسرائيلي على أنه “لن يتهاون مع أي محاولة للمساس بسيادة إسرائيل وأمن سكانها “.