بلدية إيطالية تقاضي “شارلي إيبدو” الفرنسية بتهمة “ازدراء” ضحايا الزلزال





روما- الأناضول- رفعت بلدية “أماتريتشه” الإيطالية دعوى قضائية ضد صحيفة “شارلي إيبدو”، الفرنسية الساخرة بتهمة “ازدراء” ضحايا الزلزال الذي ضرب وسط إيطاليا في أغسطس/آب الماضي، وأدى إلى تدمير مدن بأكلمها، ومن بينها أماتريتشه.

والرسم الكاريكاتوري الذي أثار غضب البلدية يحمل عنوان “زلزال على الطريقة الإيطالية”، ويستعير ثلاثة أنواع من المعكرونة الإيطالية لتصوير ضحايا الزلزال.

ويصور الرسم رجلاً مدمى وفوقه عبارة “بيني بصلصة الطماطم”، وآخر جريحاً وفوقه عبارة “بيني بالفرن”، بينما تظهر في زاوية الرسم جثث مطمورة تحت طبقات من الركام وفوقها عبارة “لازانيا”.

ونقل التلفزيون الحكومي عن ماريو تشيكيتي، محامي بلدية “أماتريتشه”، القول إن الشكوى التي قدّمها لدى محكمة مدينة رييتي (وسط) سببها “أننا نقف أمام إهانة مروعة ومجنونة وغير متصورة لضحايا كارثة طبيعية، وازدراء للضحايا وأسرهم ولبلدية أماتريتشه”.

وأضاف: “هذه الواقعة لا يمكن إدراجها ضمن حق الانتقاد المتصل بحرية التعبير عن الرأي”.

بينما وصف وزير العدل الإيطالي، أندريا أورلاندو، الرسم الكاريكاتوري بأنه “مثير للاشمئزاز″، وقال في تصريحات صحفية إنه يهدف فقط إلى “خلق فضيحة، وبالتالي جدل، وجذب اهتمام وسائل الإعلام”.

وضرب زلزال قوي بلغت قوته 6.0 درجات بمقياس ريختر وسط إيطاليا، فجر 24 أغسطس/آب الماضي؛ الأمر الذي أسفر عن 296 قتيلاً، حسب أحدث الإحصاءات الرسمية.