حرس الحدود الجزائري يوقف 84 مغربياً





الجزائر- أ ف ب- أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية الاثنين ان قوات حرس الحدود أوقفت الاحد 84 مغربياً حاولوا التسلل الى الجزائر عبر الحدود المغلقة منذ أكثر من 20 سنة.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان نشرته على موقعها الالكتروني، إنه يوم الاحد “أوقفت وحدات حرس الحدود بولاية تلمسان (…) 84 مهاجراً غير شرعي من جنسية مغربية”.

وأضاف البيان انه تم ضبط 1920 لتراً من الوقود “كانت موجهة للتهريب” من الجزائر نحو المغرب.

ومنذ 1994 أغلقت الجزائر حدودها مع المغرب، الا ان نشاط تهريب الوقود من الجزائر، الدولة البترولية، وحيث سعره مدعم، نحو المغرب، لم يتوقف ابداً.

وفي محاولة منها لمحاربة التهريب حدّدت الحكومة الجزائرية كمية الوقود التي يمكن الحصول عليها في المناطق الحدودية.

وكانت الحكومة الجزائرية أكدت قبل سنتين أن 600 الف سيارة في المغرب تسير بالوقود الجزائري.