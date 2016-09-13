قاذفتان أمريكيتان تحلقان فوق كوريا الجنوبية ردا على تجربة الشمال النووية

بيونغتايك- أ ف ب- حلقت قاذفتان أمريكيتان من طراز بي-1بي الثلاثاء فوق كوريا الجنوبية في استعراض للقوة امام بيونغ يانغ التي اجرت قبل اربعة ايام تجربتها النووية الخامسة.

وقرابة الساعة 10,00 (01,00 ت غ) دخلت الطائرتان اللتان تفوق سرعتهما سرعة الصوت المجال الجوي الكوري الجنوبي فوق قاعدة اوسان الجوية الامريكية في مدينة بيونغتايك.

واقلعت الطائرتان من قاعدة اندرسن الجوية في جزيرة غوام بالمحيط الهادئ يواكب كلا منهما سرب من المقاتلات الامريكية والكورية الجنوبية.

وقال الجنرال فنسنت بروكس قائد القوات الامريكية في كوريا الجنوبية إن “عرض اليوم هو مجرد نموذج عن مروحة واسعة من القدرات العسكرية لهذا التحالف المتين الذي يهدف الى توفير وتعزيز الردع″.

وأضاف ان “التجربة النووية الكورية الشمالية تشكل تصعيدا خطرا وتشكل تهديدا غير مقبول”، مجددا التأكيد على “الالتزام الراسخ” للولايات المتحدة الدفاع عن حلفائها في المنطقة.

وأكد الجنرال الامريكي أن الولايات المتحدة “ستتخذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك من خلال عمليات مثل تلك التي جرت اليوم ومن نشر بطارية ثاد في شبه الجزيرة الكورية”، في اشارة الى المنظومة الامريكية للدفاع الصاروخي التي تعمل واشنطن على نصبها في كوريا الجنوبية.

واعلنت كوريا الشمالية الجمعة اطلاق راس نووي يمكن تحميله على صاروخ في خامس تجربة نووية “ناجحة”، ما استدعى اجراء محادثات عاجلة في الامم المتحدة ودعوات لفرض عقوبات جديدة.

ودانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان وروسيا والصين التجربة التي جرت قرب موقع بيونغيي-ري، بقوة انفجار تعادل حوالى 10 كيلوطن وهو اقوى انفجار يقوم به الشمال حتى اليوم.