الكوستاريكية كريستينا فيغيريس تنسحب من الترشح لمنصب أمين عام الأمم المتحدة

سان خوسيه- د ب أ- انسحبت الدبلوماسية الكوستاريكية، كريستينا فيغيريس، مساء الاثنين من سباق الترشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة قائلة إنها تريد “التخفيف” من عملية الاختيار المعقدة.

وذكرت وزارة الخارجية في كوستاريكا إن المسؤولة السابقة عن شؤون تغير المناخ في الأمم المتحدة لم تحظ بدعم كاف في مجلس الأمن الدولي، وفقا لأحدث استطلاع سري للرأي أجري الأسبوع الماضي.

ونشرت فيغيريس تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قالت فيها: “من أجل تخفيف عملية الاختيار المعقدة اليوم أنسحب من الترشح”.

وكانت فيغيريس، ابنة رئيس كوستاريكا الأسبق خوسيه فيغيريس قد أعلنت ترشحها لذلك المنصب في تموز/ يوليو الماضي.

يذكر أن المرشح الأوفر حظا لتولي المنصب حاليا هو أنطونيو جوتيريس، رئيس وزراء البرتغال الأسبق ورئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ويتنافس بقوة مع جوتيريس على المنصب كل من وزير الخارجية الصربي السابق فوك يريميتش، والبلغارية إيرينا بوكوفا من بلغاريا، المديرة الحالية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، ووزير الخارجية السلوفاكي ميروسلاف لايتشاك.

ويترك بان كي مون منصبه بحلول نهاية العام الجاري بعد أن شغله لفترتين متتاليتين.