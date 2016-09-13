فتى كندي يعترف أمام القضاء بذنبه في التخطيط لهجوم ارهابي

اوتاوا- أ ف ب- أعلنت السلطات القضائية في اوتاوا الاثنين أن فتى كنديا يبلغ من العمر 17 عاما ترافع أمام محكمة في وينيبيغ (وسط) معترفا بذنبه في التحضير لشن اعتداء ارهابي.

وقالت النيابة العامة في بيان إن الفتى اعترف أمام غرفة الاحداث في محكمة مقاطعة مانيتوبا انه “قدم المشورة لارتكاب عمل جنائي لحساب جماعة ارهابية او تحت اشرافها أو بالاشتراك معها”.

والوقائع المتهم بها الفتى حدثت يوم كان عمره 16 عاما، الامر الذي يمنع المحققين من كشف اسمه.

واوضحت النيابة العامة أن المحكمة ستقرر لاحقا العقوبة التي ستنزلها به.

وتصل العقوبة على التهمة التي اعترف بها الفتى إلى السجن لمدة 10 سنوات، بحسب القانون الجنائي الكندي.