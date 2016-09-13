قطر تعلن مقتل ثلاثة من جنودها ضمن قوات التحالف العربي في اليمن

الدوحة- أ ف ب- اعلنت قطر مقتل ثلاثة من جنودها المنتشرين ضمن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، حسبما أوردت وكالة الانباء القطرية ليل الاثنين الثلاثاء.

واضافت الوكالة نقلا عن بيان للقوات المسلحة القطرية ان الجنود الثلاثة “استشهدوا الاثنين” في أول أيام عيد الاضحى دون اعطاء أي تفاصيل حول الملابسات التي أدت إلى مقتلهم.

وهذه اكبر حصيلة تسجل في صفوف العسكريين القطريين في اليمن منذ بدء عمليات التحالف العربي في اذار/ مارس 2015 دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، في مواجهة المتمردين الحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

في تشرين الثاني/ نوفمبر اعلنت قطر مقتل أول عسكري بين صفوفها بعد شهرين على نشرها الفي عنصر في اليمن.

وكانت المشاركة القطرية تقتصر حتى ذلك التاريخ على المساهمة في الحملة الجوية ضد المتمردين الحوثيين وحلفائهم.

وتسببت الحرب الدائرة في اليمن منذ بدء تدخل التحالف الذي تقوده السعودية قبل 16 شهرا بمقتل نحو 6600 شخص وخلفت ازمة انسانية في البلد الفقير وفق الامم المتحدة.