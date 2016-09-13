جيش الفلبين يؤكد على “متانة” العلاقات الدفاعية مع أمريكا

مانيلا- رويترز- قال جيش الفلبين إن العلاقات الدفاعية مع الولايات المتحدة “متينة” وذلك بعد يوم من دعوة الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي إلى سحب القوات الخاصة الأمريكية في جنوب البلاد.

وقال البريجادير جنرال رستيتوتو باديلا المتحدث باسم الجيش في بيان “لن يؤثر التصريح الأخير إلا على عدد محدود من الجنود الأمريكيين الذين يقتصر وجودهم على زامبوانجا سيتي.

“إنهم يقدمون المساعدة الفنية والتدريب لنظرائهم الفلبينيين لمكافحة الإرهاب في الفلبين. نطمئن شعبنا وحلفاءنا على أن العلاقات الدفاعية بين الفلبين والولايات المتحدة متينة.”

ودعا دوتيرتي الاثنين لسحب القوات الخاصة الأمريكية من زامبوانجا قائلا إن وجودها قد يعقد الهجمات على الإسلاميين المتشددين الذين يذبحون الغربيين.