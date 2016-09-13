بريطانيا تصدر عملة نقدية بلاستيكية جديدة تحمل صورة تشرشل

لندن- د ب أ- يصدر بنك إنجلترا عملة بلاستيكية من فئة خمسة جنيهات إسترليني تحمل صورة رئيس الوزراء الأسبق ونستون تشرشل الثلاثاء، قائلا إن تلك العملة الجديدة توفر قدرا أكبر من الأمان وهي قوية بما يكفي لتتحمل غسلها في غسالة الملابس.

وقال البنك إن العملة الجديدة التي تقاوم الاتساخ والرطوبة يمكن أن يزيد عمرها الافتراضي بمقدار مرتين ونصف على العملات الورقية الأخرى.

وأضاف أن تلك العملة تتسم بعدد من الخصائص الأمنية التي تجعل من الصعب تزويرها، مشيرا إلى النافذة الشفافة وصورة مرسومة من رقائق ذهبية اللون على الوجه الأول للعملة ومن الفضة على الوجه الآخر.

وقال مارك كارني محافظ بنك إنجلترا المركزي في بيان قبل طرح العملة الجديدة إنه تم اختيار تشرشل لوضعه على العملة الجديدة لأنه “واحد من أعظم رجال الدولة في كل العصور وهو رئيس الوزراء الوحيد الذي حصل على جائزة نوبل للآداب”.

وأضاف أن أوراق العملة البريطانية تمثل سجلا للذاكرة الجماعية للمملكة المتحدة وتسجيلا للإنجازات البارزة لأعظم شخصيات الأمة البريطانية، “وكما هو الحال بالنسبة لتشرشل، فالورقة النقدية الجديدة سوف تتحدى اختبار الزمن”.