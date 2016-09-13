مواطن تركي يختبئ أثناء صلاة عيد الأضحى خوفا من أن يتفطن إليه أردوغان

اسطنبول ـ اختبأ مواطن تركي، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عندما زار مسجد الفاتح أورماني في إسطنبول، وهنأ المواطنين هناك بالعيد.

وبحسب ما نشر موقع “ترك برس″، فإن المواطن التركي محمد علي يلدز، قام بالاختباء لدى رؤيته أردوغان لأنه كان يحمل سيجارة في يده، ويعلم أن الرئيس يصادر علب الدخان ويأخذ من المدخنين تعهدا بتركه.

وخلال التهئنة وكعادته، صادر الرئيس التركي عددا من علب الدخان، وحصل من أصحابها على عهد بترك التدخين.

يذكر أن الرئيس التركي نظم سابقا احتفالا في القصر الرئاسي حضره المدخنون الذين تركوا التدخين، بعدما صادر الرئيس سجائرهم، وأخذ أرقامهم وأسماءهم لمتابعتهم بعدما تعهدوا بترك التدخين.