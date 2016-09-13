العدل التركية تطلب رسميا من واشنطن اعتقال “غولن” لضلوعه في محاولة الانقلاب

أنقرة- الأناضول- طلبت وزارة العدل التركية رسميًا من واشنطن، الثلاثاء، اعتقال زعيم تنظيم الكيان الموازي “فتح الله غولن”، بتهمة توجيه أوامر بتنفيذ وقيادة محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف يوليو/ تموز الماضي.

وقال مسؤولون في وزارة العدل للأناصول إن الوزارة وجهت رسالة لنظيرتها في الولايات المتحدة، طلبت من خلالها اعتقال زعيم تنظيم “الكيان الموازي” الإرهابي، فتح الله غولن، بشكل مؤقت، وذلك على خلفية توجيهه أوامر بتنفيذ وقيادة المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وجاء في الرسالة “هذا الشخص مطلوب أمام العدالة في بلدنا على خلفية اتهامات توجه له بارتكاب العديد من الجرائم فضلاً عن توجيهه أوامر بتنفيذ المحاولة الانقلابية الفاشلة”.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/ تموز الماضي، محاولة انقلاب نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة “فتح الله غولن”، وتصدى لها المواطنون في الشوارع، ولاقت رفضاً من كافة الأحزاب السياسية؛ ما أدى إلى إفشالها.

جدير بالذكر أن عناصر “فتح الله غولن” المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999، قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية؛ بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال محاولتهم الأخيرة.