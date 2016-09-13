إبراهيموفيتش يدافع عن بوجبا ويهاجم منتقديه

لندن ـ أكد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم نادي مانشستر يونايتد، أن زميله في الفريق بول بوجبا يتعرض لضغوطات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، نظرًا لعدم ظهوره بالمستوى المطلوب منه في الدوري الإنجليزي.

وانضم بوجبا، لصفوف الشياطين الحمر، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم مقابل 105 ملايين يورو.

وقال إبراهيموفيتش، خلال تصريحاته لصحيفة SFR Sport “بوجبا جاء من الجيل الذي أصبح مهمًا لفرنسا، فهم لم يحققوا اليورو، لسوء الحظ، ولكنهم أقوياء. سيكونون أكثر قوة. مع كل ما قدمه بوجبا، سيكون أفضل”.

وأضاف إبراهيموفيتش “لم يكن لي علاقة ببوجبا في الماضي، ولكن الآن أعرفه بشكل شخصي، فهو شاب يعمل بجد، ويريد أن يتطور ولديه حضور جيد”.

وتابع النجم السويدي “بوجبا صغير السن، وجميع الأشخاص الذين يشعرون بالغيرة منه يتحدثون عنه، لكن تطور مستواه سيرد على الانتقادات الموجهة إليه”.

وختم إبرا حديثه بقوله “عليك أن تكون واقعي، الجماهير تضع بوجبا تحت ضغط، وانتقاله من يوفنتوس تسبب في ضجة كبيرة”.