دي كارفاليو: انتقال كريستيانو رونالدو لمانشستر يونايتد كان صفقة سيئة

مدريد ـ أعرب برونو دي كارفاليو، رئيس نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، عن عدم رضاه، عن صفقة انتقال نجم الفريق السابق كريستيانو رونالدو، لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، عام 2003.

وانضم رونالدو، للشياطين الحمر، عقب لقاء ودي بين الفريقين، مقابل 12 مليون جنيه إسترليني، قبل أن ينتقل لصفوف ريال مدريد، ناديه الحالي، في صفقة قياسية آنذاك، مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.

وسيواجه سبورتنج لشبونة، ريال مدريد، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى، بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال دي كارفاليو، لصحيفة “ماركا” الإسبانية، الإثنين: “الأمر كان سابقًا لأوانه. كنت أشاهد المباراة، أمام مانشستر يونايتد، وكان واضحًا للجميع، أنه عقب المباراة، سيكون من الصعب، عدم التعاقد مع رونالدو”.

وتابع: “كان لدي بصيص من الأمل، وأن تفعل إدارة لشبونة أي شيء من أجل الإبقاء عليه”.

وأردف: “كمشجع، والآن كرئيس، أعتقد أنها كانت صفقة سيئة، لبيعه في هذا التوقيت، على المستوى الفني والمالي”.