رئيس تحالف القوى الوطنية الليبية يتوجه إلى الإمارات لبحث تطورات بلاده

القاهرة – د ب أ – غادر القاهرة الثلاثاء رئيس الوزراء الليبي الأسبق، محمود جبريل، رئيس تحالف القوى الوطنية الليبية، متوجها إلى دبى، في زيارة للإمارات العربية المتحدة تستغرق عدة أيام يبحث خلالها آخر تطورات الوضع في بلاده.

وذكرت مصادر مطلعة شاركت في وداع جبريل بصالة كبار الزوار: “سيلتقى رئيس تحالف القوى الوطنية الليبية خلال زيارته للإمارات مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات لبحث آخر تطورات الوضع في بلاده، في إطار سلسلة من الاتصالات واللقاءات، يجريها مع كبار المسؤولين العرب لدعم الشعب الليبي، خاصة في مواجهة التنظيمات الإرهابية والعمل على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقرار الأوضاع فيها”.