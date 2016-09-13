المدفعية التركية ترد على قصف مصدره الأراضي السورية

أنقرة - الأناضول – أعلن الجيش التركي، الثلاثاء، إطلاقه 6 قذائف مدفعية، باتجاه مناطق سيطرة النظام السوري، رداً على سقوط قذيفة في منطقة “يايلاداغي/ بلنكوز″ الحدودية بولاية هطاي جنوبي البلاد.

وقال الجيش في بيان له إن انفجاراً ناجم عن سقوط قذيفة هاون وقع في منطقة “بلنكوز″ عند الساعة 19:10 بالتوقيت المحلي (16:10 تغ.) من مساء الإثنين.

وأضاف أن “القذيفة أُطلقت من مناطق سيطرة قوات نظام بشار الأسد، ومدفعيتنا ردت على مصادر النيران وأسكتتها بـ 6 قذائف بموجب قواعد الاشتباك”.

وأشار إلى أن القذيفة لم تسفر عن أية خسائر في الأرواح أو الممتلكات بالمنطقة.