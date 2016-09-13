مقتل 34 في هجمات للنظام السوري وروسيا باليوم الأول من عيد الأضحى‎

حلب - الأناضول – بلغت حصيلة قتلى القصف الذي نفذته مقاتلات تابعة لنظام الأسد وأخرى لسلاح الجو الروسي، على مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة السورية، 34 من المدنيين خلال اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك الذي صادف الإثنين، وذلك قبيل دخول اتفاق الهدنة حيز التنفيذ.

ووفق بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان الثلاثاء، فإنّ الغارات التي استهدفت ريف دمشق أسفرت عن مقتل 15 مدنياً، فيما لقي 14 شخصاً حتفهم في إدلب (شمال)، وتم تسجيل 4 قتلى في كل من حمص (وسط) ودرعا (جنوب)، في حين سقط قتيل في غارات على حلب (شمال).

وأضافت الشبكة أنّ “من بين القتلى 4 أطفال وامرأتان، وأنّ المقاتلات الروسية والسورية كثّفت غاراتها خلال اليوم الأول لعيد الأضحى على الغوطة الشرقية بريف دمشق، وعلى مدينتي حلب وإدلب”.

من جانبه، قال عارف علي، أحد المسؤولين في هيئة الدفاع المدني السوري إنّ “مقاتلات تابعة للنظام السوري ولسلاح الجو الروسي، نفذت غارات مكثفة على مدينة إدلب ومحيطها، قبيل بدء موعد وقف إطلاق النار بدقائق”.

وفي الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي لسوريا (16:00 تغ) من يوم الإثنين، دخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه موسكو وواشنطن مؤخراً، حيز التنفيذ.