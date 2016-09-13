أمير قطر يحث إيران ودول الخليج على الحفاظ على حسن الجوار

دبي - رويترز – قال الإعلام القطري إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، دعا لعلاقات تتميز بحسن الجوار بين دول الخليج العربية وإيران في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، في ظل التوتر في الآونة الأخيرة بين المملكة العربية السعودية وإيران بشأن الحج.

وتزايد التوتر منذ قيام دول الخليج العربية بقطع أو خفض مستوى العلاقات مع إيران في يناير كانون الثاني، بعد اقتحام السفارة السعودية في طهران الذي كان بدوره رد فعل على إعدام السعودية لرجل دين شيعي معارض.

وأدى تبادل التصريحات الحادة بين إيران والسعودية في الأيام الأخيرة، بشأن كيفية إدارة الرياض للحج لمزيد من الاحتقان بعد فشل البلدين في الاتفاق على ترتيبات حتى يتسنى للإيرانيين أداء فريضة الحج.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن الشيخ تميم اتصل هاتفياً بروحاني لتهنئته بعيد الأضحى.

وأضافت أنه أكد على “أهمية أن ترتكز العلاقات الخليجية الإيرانية على مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل، وأن يتم تسوية أية خلافات خليجية إيرانية عن طريق التفاوض والحوار.”

وكان مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز آل شيخ وصف زعماء إيران بأنهم “ليسوا مسلمين” بعد انتقاد الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي السعودية، بسبب حادث التدافع الذي وقع في موسم الحج العام الماضي وأسفر عن مقتل 700 حاج على الأقل.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن تصريحات مفتي السعودية تدل على تعصب الزعماء السعوديين واتهم المملكة العربية السعودية بدعم الإرهاب.

وتدعم السعودية وإيران طرفين مختلفين في النزاعات الإقليمية في سوريا واليمن، وتتبادلان الاتهامات دائما بتأجيج التوتر في الشرق الأوسط.